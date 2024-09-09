Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheliye işlem yapıldı ve çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

09.09.2024 11:43
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucuyla ilgili son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 33 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik maddeye el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Kent genelinde 2- 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 24 olaya müdahale edilirken, 33 şüpheli şahsa işlem yapılıp, 4 şahıs tutuklandı ve 29 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 9,56 gram metamfetamin maddesi, 248 adet sentetik ecza hapı, 20 kök kenevir, 510 gram esrar, 571 adet ecstasy hap, 76,08 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 56 adet sarma kağıt (çarşaf), 1 adet av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 17 av tüfeği fişeği ve 2 kuru sıkı fişeği ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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