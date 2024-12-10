Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Eskişehir'in Çifteler ve Beylikova ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve istihbarat çalışmaları sonucunda, Eskişehir'de temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri satarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik Çifteler ve Beylikova ilçelerinde bir operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin katılımı ile şüphelilere ait 7 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda, 440 gram esrar, 6.4 gram metamfetamin, 1.9 gram bonzai, 20 adet sentetik ecza, 26 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (bong) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti (TCK 188)" suçu kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli şahıstan 6'sı adli kontrol şartıyla; 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, başta uyuşturucu suçları olmak üzere suç ve suçlularla mücadeleye yönelik faaliyetlere artan bir kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - ESKİŞEHİR