Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Eskişehir\'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, esrar ve silahlar ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.05.2024 14:43  Güncelleme: 14:45
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, A.A., S.B., H.K., E.B., H.B., İ.B. ve A.Y. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 1 kilo 178,63 gram bonzai, 18,85 gram metamfetamin, 21 adet uyuşturucu hap, 4,16 gram esrar, 2 adet sentetik ecza hapı, 2 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerin tamamı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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