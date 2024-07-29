Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Farklı Tür ve Miktarlarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda farklı miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir genelinde 22 ve 29 Temmuz tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda toplamada 231,93 gram metanetimin, 316 adet sentetik ecza hapı, 1,5 gram esrar, 43 adet escstasy hap, 162,19 gram bonzai ele geçirildi. 22 olaya müdahale eden ekipler işlem yaptığı 29 şahıstan 2'si tutuklandı. - ESKİŞEHİR