Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 43 şüpheliye işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 39 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 43 şüpheliye işlem yapılırken, 3 şahıs tutuklandı ve 40 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 5,38 gram metamfetamin, 225 adet sentetik ecza hapı, 141,94 gram esrar, 161 adet kök kenevir, 24,02 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği belirtildi.