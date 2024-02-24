Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheliyi çalışmalar sonucunda yakaladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 616 gram esrar, 5 gram metamfetamin ve 6 sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

24.02.2024 11:45  Güncelleme: 11:51
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Eskişehir'de polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheliyi çalışmalar sonucunda yakaladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar neticesinde; 616 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 6 sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti kapsamında, hakkında işlem başlatılan 1 şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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