Eskişehir\'de Yabancı Uyruklu Çocukların Torpil Atmasıyla Çıkan Yangın Söndürüldü

Eskişehir'de iddiaya göre, bir binanın bodrum katına yabancı uyruklu çocukların torpil atması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Arifiye Mahallesi Yediler Parkı yakınlarında bulunan bir binanın bodrum katında meydana geldi. İddialara göre, apartmanın bodrum katında kömürlük olarak kullanılan yerde, yabancı uyruklu çocuklar tarafından torpil atılması nedeniyle yangın çıktı. İlk olarak yardıma yetişen çevre esnafı kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Şans eseri yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, binada maddi hasar oluştuğu görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
"İtfaiye tam zamanında geldi"
Yangın çıkan binanın altında çay ocağı bulunan ve o anları anlatan esnaf Fatih Ölçer, "Yukarıdaki çocuklar kömürlüğe torpil atmışlar. Ben de bağırdım, çağırdım. Yangın olacağını hiç tahmin etmedim. Aradan 20-25 dakika geçmedi içerisi yanmaya başladı. Zaten aşağısı kömürlük olduğu için odunlar ve kağıtlar orada. Çocuklar da geçmiş karşıya gülüyorlar. Biz de itfaiye hortumlarını aldık, yangını söndürmeye çalıştık. İtfaiye tam zamanında geldi, onun için çok teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR
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