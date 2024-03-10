Eskişehir'de Yabancı Uyruklu Çocukların Torpil Atmasıyla Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Eskişehir'de Yabancı Uyruklu Çocukların Torpil Atmasıyla Çıkan Yangın Söndürüldü

Eskişehir\'de Yabancı Uyruklu Çocukların Torpil Atmasıyla Çıkan Yangın Söndürüldü

Eskişehir'de bir binanın bodrum katında yabancı uyruklu çocukların torpil atması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

10.03.2024 13:08
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Eskişehir'de iddiaya göre, bir binanın bodrum katına yabancı uyruklu çocukların torpil atması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Arifiye Mahallesi Yediler Parkı yakınlarında bulunan bir binanın bodrum katında meydana geldi. İddialara göre, apartmanın bodrum katında kömürlük olarak kullanılan yerde, yabancı uyruklu çocuklar tarafından torpil atılması nedeniyle yangın çıktı. İlk olarak yardıma yetişen çevre esnafı kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Şans eseri yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, binada maddi hasar oluştuğu görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"İtfaiye tam zamanında geldi"

Yangın çıkan binanın altında çay ocağı bulunan ve o anları anlatan esnaf Fatih Ölçer, "Yukarıdaki çocuklar kömürlüğe torpil atmışlar. Ben de bağırdım, çağırdım. Yangın olacağını hiç tahmin etmedim. Aradan 20-25 dakika geçmedi içerisi yanmaya başladı. Zaten aşağısı kömürlük olduğu için odunlar ve kağıtlar orada. Çocuklar da geçmiş karşıya gülüyorlar. Biz de itfaiye hortumlarını aldık, yangını söndürmeye çalıştık. İtfaiye tam zamanında geldi, onun için çok teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Yabancı Uyruklu Çocukların Torpil Atmasıyla Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Yabancı Uyruklu Çocukların Torpil Atmasıyla Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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