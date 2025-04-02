Eskişehir\'de Yağış Sonrası Çöken Zeminde Araç Çukura Düştü

Eskişehir'de etkili olan yağışın etkisiyle çöken zeminin üzerinde park halinde olan ve sol arka tekerleği çukura düşen otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Sarper Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) personeli tarafından bir çalışma için caddede çukur açıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çukur kapatıldı. Çevre esnafı Ali Doğan, bahse konu zeminin üzerine 26 ABM 093 plakalı otomobilini park etti. Kent genelinde kendisini gösteren yağışın etkisiyle zeminde göçük oluştu.

Çukura düşen otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı

Zeminin göçmesi sonucunda Doğan'ın otomobilinin sağ arka tekerleği çukura düştü. Doğan ve diğer çevre esnafı durumu ESKİ ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ESKİ ekiplerince yapılan incelemenin ardından otomobilin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Büyük bir maddi hasarın oluşmadığı görülen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Çukur ise üzerine toprak dökülerek tekrardan kapatıldı.

"Ben olmasam başka biri de gidebilirdi, çoluk çocuk da düşebilirdi"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan esnaf Ali Doğan, "Arabamı dükkanın önüne koydum. Tabii yağmur yağmasıyla ESKİ'nin açtığı ve kapattığı çukur çöktü. Arabamın arka tekerleği çukura düştü. Mağdur durumda kaldık ama sağ olsun ESKİ tekrar geldi. Arabamızı bu çukurdan kurtaracaklar, onun için bekliyoruz. Şok olduk. Araba tamamen çukurun içine düşebilirdi. Ben olmasam başka biri de gidebilirdi, çoluk çocuk da düşebilirdi. Yani her şey olabilirdi. Bu ufak bir afet gibi oldu. Yağmurdan sonra olan bir olay. Şu anda ESKİ ekipleri geldiler, bakacaklar. 'Arabayı kurtardıktan sonra herhangi bir zararı varsa karşılayacağız' dediler" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR