Eskişehir'de yalıtım fabrikasında yangın - Son Dakika
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Eskişehir'de yalıtım fabrikasında yangın

Eskişehir\'de yalıtım fabrikasında yangın
04.06.2026 20:25  Güncelleme: 20:38
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Eskişehir Odunpazarı'ndaki bir yalıtım fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de bir yalıtım fabrikasına çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 28. Cadde, üzerinde faaliyet gösteren bir yalıtım fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine Organize Sanayi Bölgesi'nde görevli itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise yangına merdivenli araçlar ile destek verdi. Bölgede hızla büyüyen alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de yalıtım fabrikasında yangın - Son Dakika

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