Eskişehir\'de Yangın: Çatı Katı Kullanılamaz Hale Geldi

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir evde çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken, evin çatı katı ise kullanılamaz hale geldi.

Olay İnönü ilçesine bağlı Esnemez Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde, Selami Bozacı isimli vatandaşın evinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir İtfaiyesi'nin yangın söndürme çalışmaları sırasında İnönü Belediyesi'ne ait olan arazöz ile su takviyesi yapıldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evin çatı katı ise kullanılamaz duruma geldi. - ESKİŞEHİR