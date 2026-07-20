Eskişehir\'de Yangın Korkusu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan, 3 köyün ovalarına yayılan ve ormanlık alana doğru ilerleyen yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Örencik Mahallesi'nde geçtiğimiz saatlerde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Köylünün kendi imkanları ile söndürmeye çalıştığı alevler, kısa süre içerisinde yine ilçeye bağlı kırsal Sarıcailyas ve Sancar mahallelerinin ovalarına yayıldı. Yangın sebebiyle köylünün ekin ektiği tarlalar zarar görürken, alevler hala söndürülemedi. İhbar üzerine ilçeye Orman Bölge Müdürlüğü'nün 1 helikopteri, çok sayıda itfaiye aracı ve iş makinesi sevk edildi. Ormanlık alana doğru ilerlediği ifade edilen yangını söndürmek için hem ekiplerin hem de köylülerin müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

Bölge sakinleri, güneş enerji panellerinin olduğu noktada yangının başladığını tahmin ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR