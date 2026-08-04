Eskişehir'de Yangın Olayı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yangın Olayı: Sürücü Yaralandı

Eskişehir\'de Yangın Olayı: Sürücü Yaralandı
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Tepebaşı'nda alev alan otomobilde sürücü yaralandı, amatör görüntülerle yangın anları kaydedildi.

Eskişehir Tepebaşı'nda çevreyolunda aniden alev alarak kullanılmaz hale gelen otomobilde sürücü yaralanırken, olay anlarına ait amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dün gece, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi çevreyolu Ankara istikametinde, M.A. idaresindeki 34 TV 8754 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, alevlerin aracı sarması üzerine kendini dışarı atan sürücü M.A., vücudundaki yanıklarla hastaneye kaldırılmıştı. İtfaiyenin söndürdüğü otomobil tamamen küle dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Aracın alev topuna döndüğü anlar amatör kamerada

Öte yandan çevredeki vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği amatör kamera görüntülerinde; otomobilin alev topuna döndüğü ve trafiğin aksadığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Yangın Olayı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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