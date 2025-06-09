Eskişehir'de Yangın: Vatandaş Duyarsızlığı Sorun Yaratıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Yangın: Vatandaş Duyarsızlığı Sorun Yaratıyor

Eskişehir\'de Yangın: Vatandaş Duyarsızlığı Sorun Yaratıyor
09.06.2025 13:12
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Eskişehir'de giyim mağazasında çıkan yangına müdahale sırasında vatandaşlar polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Eskişehir'de bir giyim mağazasının çatısında çıkan yangına müdahale esnasında duyarsız vatandaşlar polis ekiplerine zorluk çıkardı. İtfaiye ekipleri ve çevre esnafın hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Arifiye Mahallesi Banka Sokak üzerinde bulunan bir giyim mağazasının çatısında, henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören esnaf ve vatandaşlar panik yaşarken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ekipler ve çevre esnafının uzun uğraşları sonunda yangın, büyümeden söndürüldü. Sokağa giriş ve çıkışı engelleyip güvenlik önlemi almaya çalışan polis ekiplerine, duyarsız vatandaşlar uyarılara rağmen Banka Sokak üzerinden ilerleyerek zorluk çıkardı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangınla alakalı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Yangın: Vatandaş Duyarsızlığı Sorun Yaratıyor - Son Dakika

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