Eskişehir\'de Yangın Zamanında Söndürüldü

Eskişehir'de bir arazide çıkan yangın, çiftçinin ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Olay, Çukurhisar Mahallesi'nin girişinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun kenarında bulunan bir arazide henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Çevredeki çiftçiler, yangının yayılmaması amacıyla traktörlerine pulluk takıp alevleri söndürmeye çalıştı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü. Alevlerin yaklaşık 10 dönümlük bir alana yayıldığı belirtilirken, bölgede soğutma çalışması yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR