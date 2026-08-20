Eskişehir'de Yangında 3 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yangında 3 Yaralı

Eskişehir\'de Yangında 3 Yaralı
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Eskişehir Çevre Yolu'nda bir otomobilde çıkan yangında 3 kişi hafif yaralandı. Yangın söndürüldü.

Eskişehir Çevre Yolu'nda bir otomobilde çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde seyir halindeki 34 TF 7154 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, yangın yolun kenarındaki kuru otlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, adeta küle dönen otomobil kullanılamayacak duruma geldi. Araç içerisinde bulunan 3 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin, kendi imkanları ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gittikleri öğrenildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Eskişehir, 3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Yangında 3 Yaralı - Son Dakika

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