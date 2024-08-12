Eskişehir'de yapılan çalışmalarda 109 şahıs sorgulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de yapılan çalışmalarda 109 şahıs sorgulandı

Eskişehir\'de yapılan çalışmalarda 109 şahıs sorgulandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda saat 21.00 ile 02.15 arasında 109 şahıs sorgulandı. Çalışmalar, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

12.08.2024 12:27
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Eskişehir'de polis ekiplerince saat 21.00 ile 02.15 arasında yapılan çalışmalarda 109 şahıs sorgulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saat 21.00 ile 02.15 arasında Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevre sokaklarda çalışma yapıldı. Genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik yapılan çalışmalarda 4 ekip ve 12 personel görev aldı. Ekiplerce çalışmalar kapsamında 109 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de yapılan çalışmalarda 109 şahıs sorgulandı - Son Dakika

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