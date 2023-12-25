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Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 237 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 237 sürücüye ceza kesildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 5 bin 286 sürücü ve araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik kurallarına uymayan 237 sürücüye toplamda 415 bin 298 TL trafik cezası kesildi.

Eskişehir\'de yapılan trafik denetimlerinde 237 sürücüye ceza kesildi
25.12.2023 - 13:29,  Güncelleme: 13:31
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 5 bin 286 sürücü ve araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 237 sürücüye 415 bin 298 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde belirli tarihleri arasında Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; 5 bin 286 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 237 sürücüye 415 bin 298 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi. Denetimlerde 37 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 6 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. Aynı dönem içerisinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 44 vatandaşa ise trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Jandarma, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 237 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 237 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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