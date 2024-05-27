Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından 334 sürücüye 874 bin 923 TL para cezası - Son Dakika
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından 334 sürücüye 874 bin 923 TL para cezası

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından 334 sürücüye 874 bin 923 TL para cezası

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 20-26 Mayıs tarihleri arasında 6 bin 18 sürücü/araç kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarına uymayan 334 sürücüye toplamda 874 bin 923 TL para cezası kesildi. Ayrıca 60 araç trafikten men edilirken, 10 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

27.05.2024 15:56
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 334 sürücüye 874 bin 923 TL para cezası kesildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 20-26 Mayıs tarihleri arasında Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tarafından denetim yapıldı. Jandarma ekiplerince icra edilen denetimlerde; 6 bin 18 sürücü/araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 334 sürücüye 874 bin 923 TL para cezası kesildi. Denetimlerde 60 araç trafikten men edilirken ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 10 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından 334 sürücüye 874 bin 923 TL para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından 334 sürücüye 874 bin 923 TL para cezası - Son Dakika
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