Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından 334 sürücüye 874 bin 923 TL para cezası

3.Sayfa

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 334 sürücüye 874 bin 923 TL para cezası kesildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 20-26 Mayıs tarihleri arasında Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tarafından denetim yapıldı. Jandarma ekiplerince icra edilen denetimlerde; 6 bin 18 sürücü/araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 334 sürücüye 874 bin 923 TL para cezası kesildi. Denetimlerde 60 araç trafikten men edilirken ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 10 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. - ESKİŞEHİR