Eskişehir\'de yapılan uygulamada 184 şahıs ve 3 araç sorgulandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan uygulamada 184 şahıs ve 3 araç sorgulandı.

Eskişehir Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevre sokaklarda genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla denetim yapıldı. Umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerince 4 ekip 10 personelle yapılan uygulamada; 184 şahıs, 3 araç sorgulandı, 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR