Eskişehir\'de Yaralı Köpeğe Mahalleli Sahip Çıktı

Eskişehir'de otomobilin çarptığı yavru köpek için mahalleli seferber olurken, araç sürücüsünün yardıma gelen vatandaşları gördükten sonra bölgeden uzaklaşması tepki çekti.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Çilem caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, aniden yola çıkan yavru köpeğe çarptı. Yaşanan çarpışmanın şiddetiyle acı içerisinde inleyen köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Çevre sakinlerinin iddiasına göre; kazanın ardından aracını yolun ortasında bırakıp çarptığı köpeğe bakmaya gelen sürücü, mahallelinin toplandığını görünce bölgeden uzaklaştı.

Belediye yetkilisi gelene kadar köpeğin başından ayrılmadılar

Kazayı gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Oldukça korkan köpeği sakinleştirmek için büyük bir çaba sarf eden vatandaşlar, yaralı hayvana su verip buz tedavisi uygulamaya çalıştı. Özellikle, aslında uzak bir mahellede yaşadığını ve çevredeki lokantaya yemek yemeye geldiği sırada tesadüfen bu olayla karşılaştığını belirten bir erkek vatandaş, belediye yetkilisi gelene kadar köpeğin başından ayrılmadı. Mahallede yankılanan her havlama sesinde irkilen sevimli hayvanı başından severek hareket etmesini engelleyen vatandaşın duyarlı davranışı takdir kazandı.

Yaralı köpek barınakta tedavi altına alındı

İhbar üzerine bir belediye yetkilisi kısa sürede bölgeye intikal etti. Açık yarası olmadığı görülen ve bacak kısmında kırık olabileceği değerlendirilen köpek, yetkili personel tarafından alınarak barınağa götürüldü. Mahalledeki vatandaşların tedavi altına alınan köpeğin durumuyla ilgili barınak ile iletişime geçerek bilgi alabilecekleri ifade edildi. - ESKİŞEHİR