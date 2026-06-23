Eskişehir\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Eskişehir merkezli düzenlenen siber suçlar operasyonunda, yasa dışı bahis oynattığı ve suçtan kaynaklanan geliri akladığı tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplamda 2,3 milyar TL işlem hacmi belirlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında planlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şüpheli şahısların yasa dışı bahis oynama ve oynatma ile suçtan kaynaklanan gelirin aklanması suçlarını işledikleri tespit edildi.

2,3 milyar liralık işlem hacmi

Siber polisi tarafından yapılan detaylı incelemelerde, şüpheli şahısların banka ve kripto para hesapları üzerinden dönen para trafiği de deşifre edildi. Yapılan incelemeler sonucu, hesaplarda toplamda 2,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

16 şüpheli gözaltına alındı

Elde edilen delillerin ardından harekete geçen ekipler, 22 Haziran 2026 tarihinde Eskişehir merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 16 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile banka kartına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR