Eskişehir\'de yaşam tüneli noktasında sürücülere eğitim verildi

Eskişehir'de polis ekiplerince yaşam tüneli noktasında 84 araç sürücüsü ve 183 yol kullanıcısına eğitim verildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 21 Haziran günü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce Bursa istikametinde bulunan yaşam tüneli noktasında eğitim ve bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Ekiplerce faaliyetler kapsamında toplam 84 araç sürücüsü ve 183 yol kullanıcısına eğitim verildi. - ESKİŞEHİR
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