Eskişehir'de Yaşlı Adamın 10 Bin TL'si Çalındı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yaşlı Adamın 10 Bin TL'si Çalındı

Eskişehir\'de Yaşlı Adamın 10 Bin TL\'si Çalındı
04.06.2026 10:57
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Camiden çıkan 87 yaşındaki adamdan 10 bin TL çalan kadın, polis tarafından yakalandı.

Eskişehir'de camiden çıkan ve bir süre yardım bahanesiyle eşlik ettiği 87 yaşındaki adamın cebinden 10 bin TL'yi çalan kadın, polis tarafından yakalandı.

Olay, 23 Mayıs meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 87 yaşındaki mağdur H.A.Y., saat 17. 00 gibi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'taki Hacı Havva Camii'den çıktı. O sırada bir 22 yaşındaki M.C. isimli kadın şüpheli, yardım bahanesiyle yaşlı adamla konuşarak yürümesine eşlik etti. Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki parka gelindiğinde kadın, yaşlı adamın bir anlık dalgınlığından faydalanarak cebindeki 10 bin lirayı alarak kaçtı. Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olaydan sonra mağdur vatandaşın başvurması ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Eşgali belirlenen şüpheli, yapılan operasyonla kısa sürede yakalandı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Yaşlı Adamın 10 Bin TL'si Çalındı - Son Dakika

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