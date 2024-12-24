Eskişehir\'de Yıkımda Feci Kaza: Bir Ölü

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Eskişehir'de bir binanın yıkımı esnasında yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın yıkımı esnasında dengesini kaybeden Salih Kara, yüksekten düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Salih Kara'yı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 çocuk babası Salih Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR