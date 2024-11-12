Eskişehir'de Yolda Yatan Köpeği Ezilen Sürücü Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Yolda Yatan Köpeği Ezilen Sürücü Hakkında Suç Duyurusu

Eskişehir\'de Yolda Yatan Köpeği Ezilen Sürücü Hakkında Suç Duyurusu

Eskişehir'de bir otomobil sürücüsü yolda yatan bir köpeği ezdi. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası köpek tedavi için barınağa götürüldü. Hayvan hakları savunucuları, sürücü hakkında suç duyurusunda bulunacak.

12.11.2024 10:02  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de otomobil sürücüsü yolda yatan köpeği altına alarak ezdi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kırıkları olan köpeğin barınaktaki tedavisi sürüyor.

Olay, geçen günlerde Şirintepe Mahallesi Melodi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun hemen kenarında yatan sokak köpeği İstanbul plakalı bir araç tarafından ezildi. Mahalleli tarafından bakılan yaralı köpek, ihbarla olay yerine gelen Tepebaşı Belediyesi ekiplerince barınağa götürülerek tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay hakkında Haydi Polisince tutanak tutulup dosyanın Eskişehir Savcılığı'na gönderildiği öğrenildi.

"Kısa zamanda yakalanarak gerekli cezayı alması en büyük temennimizdir"

Eskişehir Çocuk ve Hayvan Haklarını Savunma Derneği, konuyla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Canı kasıtlı olarak öldürmeye çalışan bu şahıs günlerdir elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır. Kısa zamanda yakalanarak gerekli cezayı alması en büyük temennimizdir. Olayın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

Kırıkları olduğu bilgisi edinilen talihsiz köpeğin barınaktaki tedavisi devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Otomobil, 3-sayfa, Olaylar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Yolda Yatan Köpeği Ezilen Sürücü Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
11:06 Çinliler bu kez de Bayraktar TB2’nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı
11:00 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ifadelerinde ağız birliği etti Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ifadelerinde ağız birliği etti
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:07 Yolda yürürken otobüs çarptı Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti
16:04 Simge’den Icardi’ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme
15:46 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:16 Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 11:37:29. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Yolda Yatan Köpeği Ezilen Sürücü Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.