Eskişehir\'de Yolda Yatan Köpeği Ezilen Sürücü Hakkında Suç Duyurusu

3.Sayfa

Eskişehir'de otomobil sürücüsü yolda yatan köpeği altına alarak ezdi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kırıkları olan köpeğin barınaktaki tedavisi sürüyor.

Olay, geçen günlerde Şirintepe Mahallesi Melodi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun hemen kenarında yatan sokak köpeği İstanbul plakalı bir araç tarafından ezildi. Mahalleli tarafından bakılan yaralı köpek, ihbarla olay yerine gelen Tepebaşı Belediyesi ekiplerince barınağa götürülerek tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay hakkında Haydi Polisince tutanak tutulup dosyanın Eskişehir Savcılığı'na gönderildiği öğrenildi.

"Kısa zamanda yakalanarak gerekli cezayı alması en büyük temennimizdir"

Eskişehir Çocuk ve Hayvan Haklarını Savunma Derneği, konuyla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Canı kasıtlı olarak öldürmeye çalışan bu şahıs günlerdir elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır. Kısa zamanda yakalanarak gerekli cezayı alması en büyük temennimizdir. Olayın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

Kırıkları olduğu bilgisi edinilen talihsiz köpeğin barınaktaki tedavisi devam ediyor. - ESKİŞEHİR