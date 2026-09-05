Eskişehir\'de yunus polisi motosikletine arkadan çarpıldı, 1 polis yaralandı

Eskişehir'de hafif ticari aracın arkadan çarptığı motosikletli yunus polisi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi Kafkas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ASE 917 plakalı hafif ticari araç, 26 A 48658 plakalı yunus polisi motosikletine arkadan çarptı. Kazada, 1 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.