Eskişehir'de Yunus timlerinden kaçan sürücü refüjde yakalanıp 352 bin 219 TL ceza aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Yunus timlerinden kaçan sürücü refüjde yakalanıp 352 bin 219 TL ceza aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de Yunus timlerinden kaçan sürücü refüjde yakalanıp 352 bin 219 TL ceza aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kilometrelerce kaçtıktan sonra refüje çıkınca yakalandı. Aday sürücüye 8 farklı maddeden 352 bin 219 TL ceza uygulandı; 75 ceza puanını aşarak ehliyetini kaybetti, motosiklet 60 gün trafikten menedildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kilometrelerce süren kovalamaca sonucu refüje çıkarak duran motosikletin sürücüsüne, 8 farklı maddeden toplam 352 bin 219 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından yapılan denetimler sırasında şüphe üzerine bir motosiklete "dur" ihtarında bulunuldu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, motosikletiyle hızla kaçmaya başladı.

Kilometrelerce süren kovalamaca refüjde bitti

Polis ekipleri ile şüpheli motosiklet arasında İstasyon Caddesi'nden başlayan kovalamaca, Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne kadar devam etti. Caddenin sonuna geldiği esnada dönüş yapmaya çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki refüje çıktı. Motosikletin devrilmesiyle birlikte kaçış son bulurken, şüpheli sürücü Yunus timlerince kıskıvrak yakalandı.

8 farklı maddeden 352 bin TL ceza kesildi

Yakalanan şahsın 18 yaşında E.D. olduğu tespit edildi. Olay yerine çağrılan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde; sürücünün aday sürücü olduğu, üzerinde sürücü belgesi bulundurmadığı, kırmızı ışık ihlali yaptığı, "dur" ihtarına uymadığı, makas atarak ilerlediği gibi 8 farklı maddeyi ihlal ettiği tespit edildi. Yazılan bu cezalar sonrasında aday sürücü 75 ceza puanını aşarak ehliyetini kaybederken, toplam 352 bin 219 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Yunus ekiplerinden sürücüye tavsiye

Öte yandan, kovalamacanın ardından sürücüyü yakalayan Yunus ekipleri, gence yaptığı hareketin hem kendi hem de çevredeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığını belirterek bu davranışın son derece yanlış olduğunu ifade etti. Benzer bir durumla tekrar karşılaşması halinde kaçmayıp durmasının kendi iyiliğine olacağını hatırlatan polis ekipleri, genç sürücüye dikkatli olması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: İHA
MotosikletEskişehirGüvenlikOtomobil3. SayfaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Vay be Icardi Durdu durdu turnayı gözünden vurdu Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Eskişehir’de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var
Konserinde tacize uğramıştı Demet Akalın sessizliğini bozdu Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor Fatih Özdemir Tokat’ta gençlerle projeler üretiyor 21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor! Fatih Özdemir Tokat'ta gençlerle projeler üretiyor
10:19
Trabzon’da derbi öncesi korkutan görüntüler Şehri su bastı
Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı
10:16
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
09:48
İsrail’i tedirgin eden Türk En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
09:17
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim Hayat durma noktasına geldi
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
09:02
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 11:18:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Yunus timlerinden kaçan sürücü refüjde yakalanıp 352 bin 219 TL ceza aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement