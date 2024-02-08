Eskişehir\'de Zabıta Karakolunda Silahlı Saldırıya 24 Yıl Hapis Talebi

Eskişehir'de zabıta karakolunda mesai arkadaşını silahla vurarak yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Meriç S. hakkında savcılık tarafından açıklanan mütalaada, 24 yıla kadar hapis talep edildi.
Uluönder Mahallesi'nde bulunan Tepebaşı Zabıta Karakolu'nda 27 Şubat 2023'te meydana gelen olayda, zabıta memuru Meriç S., silahla mesai arkadaşı Seyhan Ç.'yi yaraladı. Olay yerinden kaçan Meriç S., polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Sırtından ve göğsünden yaralanan Seyhan Ç. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan Meriç S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın görülen duruşmasına tutuklu sanık Meriç S. hazır bulundu. Duruşmaya, tedavisinin ardından taburcu edilen Seyhan Çelik ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alarak olay anını hatırlamadığını belirten Meriç S., "Kendiyle husumetimiz yoktu. Kendisi aynı zamanda yakın arkadaşımdır, köylümdür. Sağlık işlerinde bana yardımcı olmaya çalışıyordu. O gün orada olduğunu bile bilmiyordum. Psikolojik sorunlarım var, bana yardımcı olmaya çalışıyordu. Çok üzgünüm, ailem ve çocuklarım mağdur, tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Savunmaların ardından mahkemece savcısı, olay hakkındaki mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanık Meriç S. hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme heyeti, Meriç S.'nin avukatına mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre vererek, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi. - ESKİŞEHİR
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