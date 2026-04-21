Eskişehir'de Zincirleme Kaza: 7 Yaralı
Eskişehir'de Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

21.04.2026 21:21
Eskişehir'de 4 aracı kapsayan zincirleme kazada 7 kişi yaralandı, bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Liman Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 aracın karıştığı kazada bir otomobil yan yattı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada 4 araçta toplam 7 kişi yaralanırken, 6'sı olay yerinde tedavi edildi. Kazada yaralanan 38 yaşındaki M.Y. isimli şahıs ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ulaşım, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
