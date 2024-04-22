Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde taraftarları taşıyan minibüs, bir otomobile çarptı. Kaza sonrası bir başka otomobilin polis otosu, minibüs ve yol kenarında bekleyen taraftarlara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

22.04.2024 00:25  Güncelleme: 00:33
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Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

- Taraftarları taşıyan minibüsün karıştığı kaza sonrası otomobil polis otosuna ve taraftarlara çarptı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde taraftarları taşıyan minibüs, bir otomobile çarptı. Kaza sonrası bir başka otomobilin polis otosu, minibüs ve yol kenarında bekleyen taraftarlara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bölgesel Amatör Amatör Lig 6. Grup'ta Polatlı Belediyespor, Eskişehir'de Eskişehirspor takımı ile karşı karşıya geldi. Edinilen bilgiye göre, karşılaşmanın ardından taraftarları Ankara'nın Polatlı ilçesine götüren Samet I. idaresindeki 06 HO 1018 plakalı minibüs, Sivrihisar-Polatlı karayolu Bademlik mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Sakine Ö. yönetimindeki 06 BAA 219 plakalı otomobille çarpıştı. Taraftar grubunun bulunduğu minibüse eşlik eden trafik ekibi kaza sonrası yolda güvenlik önlemi alıp tutanak hazırladığı sırada, Burcu Ö. kontrolündeki 38 NT 934 plakalı otomobil de yol kenarında duran ekip otosuna, minibüse ve kaza sonrası minibüsten inerek yol kenarında bekleyen taraftarlara çarptı.

Kazada; Birol Akal, Eyüphan Yamanoğlu, Gülsarı Özpamuk, Miyase Kefkir, Sakine Ö., Aydın Özdemir, Mustafa Güneş, Burcu Ö. yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 8 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin çalışmasının ardından karayolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika

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