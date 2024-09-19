Eskişehir'deki Silahlı Yaralama Davası Ertelendi

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Eskişehir'de 2 iş insanının farklı tarihlerde silahla yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava ertelendi.

Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık M.G. ile tutuksuz yargılanan sanıklardan Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Ş.D. ile M.T. ve S.Ç., olayda yaralananlardan İ.I. ve taraf avukatları katılırken, bir başka mağdur iş insanı İ.Ç. ise mahkeme salonuna gelmedi.

Duruşmaya ilk kez katılarak savunmasını yapan tutuksuz sanık Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Ş.D., emniyetteki ifadesinin aynısının geçerli olduğunu söyledi. Ş.D. hakkındaki iddialarla ilgili, "Müştekilerden para talep etmedim. Kimseye para vermedim, kimseden de para almadım. Olayda müştekiyi yaralayan S.Ç.'yi mahalleden tanırım. 3-4 yıldır kendisini hiç görmedim. Beraatimi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Diğer 3 tanığın da dinlendiği duruşma, aralık ayına erteledi.

Olayın geçmişi

Eskişehir'de yaşayan iş insanı İ.Ç.'nin silahla yaralanmasının ardından Orhangazi Mahallesi Sahil Sokak'taki bir lokantada dayısı iş insanı İ.I. da vurulmuştu. Bu olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklanmıştı. Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, İ.I.'nın Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki kapalı pazar yeri inşaatı ihalesindeki anlaşmazlık nedeniyle Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Ş.D.'nin azmettirmesiyle sanıklar M.T., M.G. ve S.Ç.'nin tarafından yaralandığı belirtilerek, sanıklar hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan hapis cezası talep edildi. - ESKİŞEHİR