Eskişehir'de başlayan orman yangını devam ederken, alevlerin Afyonkarahisar'a sıçramasına karşı gerekli önlemler alındı.
Eskişehir'de çıkan orman yangının sırçama ihtimaline karşı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyünde Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından önlem alındı. Ekipler bölgede arazözlar ve itfaiye araçları ile hazır beklerken, yangının sıçraması durumunda jandarma ekiplerinin köyü tahliye edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'deki Yangın İçin Afyon'da Önlemler Alındı - Son Dakika
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