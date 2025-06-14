Eskişehir Düğün Konvoyunda Gergin Anlar

Eskişehir'de bir düğün konvoyundaki kalabalık grup arasında gerginlik yaşanırken, bağrışma sesleri sokağı inletti.

Olay, dün akşam saat 23.40 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde Alev Sokak ile Kabaağaç Sokak'ın kesişiminde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki düğün konvoyuna dahil olan kalabalık grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Gergin anların yaşandığı tartışma sırasında bağrışma sesleri sokağı inletirken, bazı vatandaşlar da kavga çıkmasını önlemeye çalıştı. Birkaç dakika boyunca devam eden hararetli tartışmanın ardından olaya dahil olan taraflar, araçlara binerek bölgeden yerinden ayrıldı. O anlar saniye saniye kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR