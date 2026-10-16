Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çevik kuvvet personeliyle bir araya geldi

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çevik kuvvet personeliyle bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Yılmaz, personelin görevlerinde başarılarının sürmesini diledi ve birlik beraberlik içindeki gayretin önemini vurguladı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çevik kuvvet ekipleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi.
İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Düzenlenen programda, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Personelin görevlerinde başarılarının devamını dileyen İl Emniyet Müdürü Yılmaz, birlik ve beraberlik içerisinde gösterdikleri gayretin önemini vurguladı.
Kaynak: İHA
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