Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çevik kuvvet personeliyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çevik kuvvet personeliyle bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çevik kuvvet personeliyle bir araya geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Yılmaz, personelin görevlerinde başarılarının sürmesini diledi ve birlik beraberlik içindeki gayretin önemini vurguladı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çevik kuvvet ekipleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Düzenlenen programda, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Personelin görevlerinde başarılarının devamını dileyen İl Emniyet Müdürü Yılmaz, birlik ve beraberlik içerisinde gösterdikleri gayretin önemini vurguladı.

Kaynak: İHA
Çevik Kuvvet Şube MüdürlüğüTolga YılmazEskişehir3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
Kahin misin be adam Oh’un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti
Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek Saat sisteminde tarihi değişim Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek! Saat sisteminde tarihi değişim
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı İçeride yaşananlar kan dondurdu 9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
10:36
Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti
Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
10:17
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
10:10
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
10:03
Dünya bu skandalı konuşuyor Arap prensesin cezası belli oldu
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
09:37
9.9’luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 11:07:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çevik kuvvet personeliyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei