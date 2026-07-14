Eskişehir İtfaiyesi 3 aylık bilançosunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir İtfaiyesi 3 aylık bilançosunu açıkladı

14.07.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2026’nın ikinci çeyreğinde 526 yangın ve 558 kurtarma olayına müdahale etti, 70 eğitimle 2 bin 464 kişiye ulaştı, 107 asılsız ihbar aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2026 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek döneme ait veri ve istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Kent genelinde toplam 17 istasyonla can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 7/24 esasına göre görev yapan ekipler, 3 aylık süreçte 526 yangın ve 558 kurtarma olayına hızlı ve etkin müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, sadece olaylara müdahale etmekle kalmayıp muhtemel afet ve acil durumlara karşı farkındalık oluşturmak adına eğitim çalışmalarına da ağırlık verdi. Bu çerçevede dönem boyunca 70 eğitim faaliyeti gerçekleştirilirken, bu eğitimlere 939 kadın ve bin 525 erkek olmak üzere toplam 2 bin 464 vatandaş katılım sağladı. Yangın güvenliği tedbirleri kapsamında yürütülen denetim faaliyetlerinde ise 206 denetim gerçekleştirilirken, standartları karşılayan 66 işyerine uygunluk raporu teslim edildi. Açıklanan verilerde en dikkat çeken noktalardan biri de can kurtarmak ve yangınları söndürmek için zamanla yarışan ekipleri meşgul eden asılsız ihbarlar oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında itfaiye komuta merkezine toplam 107 asılsız ihbar ulaştığı bildirildi. Yetkililer, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi adına acil çağrı hatlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ekiplerin daha güvenli bir Eskişehir için her an göreve hazır bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdüreceği vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir İtfaiyesi 3 aylık bilançosunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:59:59. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir İtfaiyesi 3 aylık bilançosunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.