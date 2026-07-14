Eskişehir İtfaiyesi 3 aylık bilançosunu açıkladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2026 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek döneme ait veri ve istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Kent genelinde toplam 17 istasyonla can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 7/24 esasına göre görev yapan ekipler, 3 aylık süreçte 526 yangın ve 558 kurtarma olayına hızlı ve etkin müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, sadece olaylara müdahale etmekle kalmayıp muhtemel afet ve acil durumlara karşı farkındalık oluşturmak adına eğitim çalışmalarına da ağırlık verdi. Bu çerçevede dönem boyunca 70 eğitim faaliyeti gerçekleştirilirken, bu eğitimlere 939 kadın ve bin 525 erkek olmak üzere toplam 2 bin 464 vatandaş katılım sağladı. Yangın güvenliği tedbirleri kapsamında yürütülen denetim faaliyetlerinde ise 206 denetim gerçekleştirilirken, standartları karşılayan 66 işyerine uygunluk raporu teslim edildi. Açıklanan verilerde en dikkat çeken noktalardan biri de can kurtarmak ve yangınları söndürmek için zamanla yarışan ekipleri meşgul eden asılsız ihbarlar oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında itfaiye komuta merkezine toplam 107 asılsız ihbar ulaştığı bildirildi. Yetkililer, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi adına acil çağrı hatlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ekiplerin daha güvenli bir Eskişehir için her an göreve hazır bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdüreceği vurgulandı. - ESKİŞEHİR