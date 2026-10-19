Eskişehir İtfaiyesi, dar alana sıkışan kedi ve köpeği zarar vermeden kurtardı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, duvar ile kaplama arasına mahsur kalan kedi ile parmaklıklara sıkışan köpeği yürüttüğü kurtarma çalışmaları ile kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir merkezindeki bir giyim mağazasının dış cephe kaplaması ile duvarı arasındaki dar alana sıkışan minik kedi yavrusunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen ekipler, detaylı incelemenin ardından kediye zarar vermeyecek hassas bir çalışma başlattı. Titiz müdahale sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sevimli kedi yavrusu güvenli alana alındı.

Öte yandan, şehrin başka bir noktasında demir parmaklıkların üzerinden atlamaya çalışırken aralıkta sıkışıp kalan bir köpek için de ekipler zaman kaybetmeden harekete geçti. İtfaiye erlerinin dikkatli ve planlı çabaları sayesinde köpeğin yaralanmasına izin verilmeden sıkıştığı parmaklıkların arasından kurtarılması sağlandı. Sağlık durumları iyi olan sevimli dostların kurtarılması, çevredeki vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.