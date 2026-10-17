Eskişehir Odunpazarı'nda gece çalan ATM alarmı 71 Evler sakinlerini uyutmadı - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda gece çalan ATM alarmı 71 Evler sakinlerini uyutmadı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi'nde bir ATM'nin alarmı dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle çalmaya başladı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, uzun süre devam eden alarm nedeniyle mahalle sakinleri gece boyunca uyuyamadı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün gece bir ATM'nin alarmının çalması sonucu çıkan yüksek ses nedeniyle mahalle sakinleri uykusuz kaldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan bir ATM'nin alarmı dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle çalmaya başladı. Alarmdan yükselen yüksek ses çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verirken, mahalle sakinleri gece boyunca uyuyamadı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre boyunca çalmaya devam eden alarm nedeniyle bölgede bulunan vatandaşlar uykusuz kaldı.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehirGüvenlik3. SayfaOlaylarGüncelYaşamPolisATMSon Dakika

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