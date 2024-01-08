 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir Polisi Hırsızlık Olaylarına Karşı Vatandaşları Bilgilendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Polisi Hırsızlık Olaylarına Karşı Vatandaşları Bilgilendiriyor

Eskişehir polisi, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, suç oluşmadan önce önleyici polislik çerçevesinde semt pazarlarında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Vatandaşlara evden hırsızlık konusunda bilinçlendirme yapılırken, aynı zamanda sahte para ve dolandırıcılık konularında da bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Eskişehir Polisi Hırsızlık Olaylarına Karşı Vatandaşları Bilgilendiriyor
08.01.2024 - 14:24,
Abone Ol

Eskişehir polisin hırsızlık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, suç oluşmadan önce önleyici polislik çerçevesinde yapılan bilgilendirme faaliyetleri yapıyor. Konuyla ilgili açıklamada, "Evden hırsızlık konularıyla ilgili vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde bulunan semt pazarlarında, vatandaşlarımıza pazara gelirken kapılarını kilitleyip kilitlemedikleri sorularak kapısını kilitlemeden çekip çıktığını söyleyen vatandaşlarımıza; kilitlenmeyen kapının kart, tornavida, plastik şişe, levye gibi basit malzemelerle kolaylıkla açılabileceği konusunda uyarılar yapılmıştır. Kapısını kilitlemeden gelen bazı vatandaşlarımızın kapısını kilitlemek üzere hızlıca evlerine döndükleri görülmüş; çalışmalar sırasında 737 adet el broşürü dağıtılmıştır. Ayrıca pazar yerinde bulunan vatandaşlarımıza hiçbir kamu görevlisinin "Ben polisim, hakimim, savcıyım" diyerek kendilerinden para ve değerli eşya talep etmeyeceği hususu ile sahte para konularında bilgilendirme çalışması da yapılmıştır" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Odunpazarı, Eskişehir, Tepebaşı, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir Polisi Hırsızlık Olaylarına Karşı Vatandaşları Bilgilendiriyor - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:30:22. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Polisi Hırsızlık Olaylarına Karşı Vatandaşları Bilgilendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement