Eskişehir Polisi Hırsızlık Olaylarına Karşı Vatandaşları Bilgilendiriyor

Eskişehir polisin hırsızlık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, suç oluşmadan önce önleyici polislik çerçevesinde yapılan bilgilendirme faaliyetleri yapıyor. Konuyla ilgili açıklamada, "Evden hırsızlık konularıyla ilgili vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde bulunan semt pazarlarında, vatandaşlarımıza pazara gelirken kapılarını kilitleyip kilitlemedikleri sorularak kapısını kilitlemeden çekip çıktığını söyleyen vatandaşlarımıza; kilitlenmeyen kapının kart, tornavida, plastik şişe, levye gibi basit malzemelerle kolaylıkla açılabileceği konusunda uyarılar yapılmıştır. Kapısını kilitlemeden gelen bazı vatandaşlarımızın kapısını kilitlemek üzere hızlıca evlerine döndükleri görülmüş; çalışmalar sırasında 737 adet el broşürü dağıtılmıştır. Ayrıca pazar yerinde bulunan vatandaşlarımıza hiçbir kamu görevlisinin "Ben polisim, hakimim, savcıyım" diyerek kendilerinden para ve değerli eşya talep etmeyeceği hususu ile sahte para konularında bilgilendirme çalışması da yapılmıştır" denildi. - ESKİŞEHİR