 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir polisinden sahte alkole geçit yok - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir polisinden sahte alkole geçit yok

Eskişehir'de sahte alkol imal eden 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Kaçak ve sahte alkole karşı yapılan operasyonda 961 bandrol, 100 litre etil alkol ve birçok malzeme ele geçirildi.

28.12.2023 - 11:37,  Güncelleme: 11:40
Abone Ol

Eskişehir polisinden yeni yıl öncesi sahte alkole geçit yok

Merdiven altı alkol üreten 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de piyasaya sürmek üzere sahte alkol imal ettikleri iddiası ile yakalanan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak ve sahte alkole karşı denetimleri arttırdı. Devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması maksadıyla yürütülen operasyonlarda merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız ortamlarda ürettikleri alkolleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik il merkezinde 4 ikamet, 3 araç ve 1 depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 961 bandrol/kapüşon, 100 litre etil alkol, 135 şişe kapağı, 122 alkol kiti, 99 boş şişe, 45 plastik tıpa, 1 etiket/ bandrol/kapüşon yapımında kullanılan fön makinesi, 1 pompalı tüfek, 12 kartuş, 4 şişe doldurma amaçlı ölçme kabı ele geçirilirken 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ü gerekli işlemlerin yapılması için adliyeye sevk edilirken, 1 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir polisinden sahte alkole geçit yok
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir polisinden sahte alkole geçit yok - Son Dakika


11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50
Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Son Dakika
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50 Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:22:58. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir polisinden sahte alkole geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement