Eskişehir polisinden sahte alkole geçit yok

Eskişehir polisinden yeni yıl öncesi sahte alkole geçit yok

Merdiven altı alkol üreten 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de piyasaya sürmek üzere sahte alkol imal ettikleri iddiası ile yakalanan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak ve sahte alkole karşı denetimleri arttırdı. Devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması maksadıyla yürütülen operasyonlarda merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız ortamlarda ürettikleri alkolleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik il merkezinde 4 ikamet, 3 araç ve 1 depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 961 bandrol/kapüşon, 100 litre etil alkol, 135 şişe kapağı, 122 alkol kiti, 99 boş şişe, 45 plastik tıpa, 1 etiket/ bandrol/kapüşon yapımında kullanılan fön makinesi, 1 pompalı tüfek, 12 kartuş, 4 şişe doldurma amaçlı ölçme kabı ele geçirilirken 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ü gerekli işlemlerin yapılması için adliyeye sevk edilirken, 1 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.