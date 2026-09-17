Eskişehir Şirintepe'deki gönüllülere AFAD'dan afet müdahale eğitimi verildi - Son Dakika
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Eskişehir Şirintepe'deki gönüllülere AFAD'dan afet müdahale eğitimi verildi

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Eskişehir Şirintepe\'deki gönüllülere AFAD\'dan afet müdahale eğitimi verildi
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Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü, Mahalle Afet Gönüllü Ekipleri Projesi kapsamında Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki gönüllülere Destek AFAD gönüllü eğitimi verdi. Eğitimle afet anında mahalle düzeyinde ilk müdahale kapasitesinin artırılması ve yerel ekiplerin hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Mahalle Afet Gönüllü Ekipleri Projesi kapsamında Şirintepe Mahallesi'ndeki gönüllülere Destek AFAD gönüllü eğitimi verdi.

Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle eğitim çalışmalarına devam ediyor. Mahalle Afet Gönüllü Ekipleri Projesi bünyesinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde düzenlenen eğitimlerle, muhtemel afet anlarında mahalle düzeyinde ilk müdahaleyi gerçekleştirebilecek gönüllü kapasitesinin artırılması ve yerel ekiplerin hazır hale getirilmesi amaçlanıyor. AFAD yetkilileri, afetlere karşı dirençli bir toplum yapısı kazanılması adına mahalle bazlı eğitim programlarının süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA
Acil DurumEskişehir3. SayfaTepebaşıAFADSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Şirintepe'deki gönüllülere AFAD'dan afet müdahale eğitimi verildi - Son Dakika
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