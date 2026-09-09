Eskişehir Sivrihisar'da ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Dümrek ile Karacakaya mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen arazözler, su tankerleri ve iş makineleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgilere göre Sivrihisar ilçesine bağlı Dümrek ile Karacakaya mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Sivrihisar Belediyesine ait personel ve su tankerleri sevk edildi. Alevlerin çevreye yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen söndürme çalışmalarına 2 adet iş makinesi de destek veriyor.
Ekiplerin rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.
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