Eskişehir Tepebaşı\'nda alevler karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma yapıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Tepebaşı ilçesine bağlı Bektaşpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında yangın alanı havadan helikopterle de izlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.