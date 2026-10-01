Eskişehir Tepebaşı'nda alevler karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda alevler karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma yapıldı

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Eskişehir Tepebaşı\'nda alevler karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma yapıldı
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Eskişehir Tepebaşı'ndaki Bektaşpınarı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma yapılırken yangın helikopterle havadan izlendi, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Tepebaşı ilçesine bağlı Bektaşpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında yangın alanı havadan helikopterle de izlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda alevler karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma yapıldı - Son Dakika
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