Eskişehir Tepebaşı'nda bıçaklanan şahıs hastanede öldü, kaçan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda bıçaklanan şahıs hastanede öldü, kaçan şüpheli tutuklandı

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Eskişehir Tepebaşı\'nda bıçaklanan şahıs hastanede öldü, kaçan şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki arkadaş arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; ağır yaralanan şahıs hastanede kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Eskişehir'de iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybederken, kaçan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta meydana gelen olayda, S.S. ile M.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında M.D., arkadaşı S.S.'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan S.S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Asayiş Şube MüdürlüğüEskişehirTepebaşı3. SayfaGüvenlikOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda bıçaklanan şahıs hastanede öldü, kaçan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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