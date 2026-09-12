Eskişehir Tepebaşı'nda evinde ölü bulunan 69 yaşındaki adamın ölümü normal değerlendirildi - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda evinde ölü bulunan 69 yaşındaki adamın ölümü normal değerlendirildi

Eskişehir Tepebaşı\'nda evinde ölü bulunan 69 yaşındaki adamın ölümü normal değerlendirildi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir süredir hasta olan 69 yaşındaki adam, yalnız kaldığı evde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği adamın ölümü belediye tabibince normal olarak değerlendirildi ve cenaze aile yakınlarına teslim edildi.

Eskişehir'de evinde cansız bedeni bulunan 69 yaşındaki adamın ölümü normal olarak değerlendirilince olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri bölgeden ayrıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Taç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir hasta olan Mehmet Ali Köse (69) isimli şahıs, yalnız kaldığı evde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bahse konu adrese polis ekipleri ve belediye tabibi sevk edildi. Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede, yaşlı adamın ölümü normal olarak değerlendirildi. Gerekli tutanakların tutulmasının ardından cenaze aile yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Tepebaşı'nda evinde ölü bulunan 69 yaşındaki adamın ölümü normal değerlendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda evinde ölü bulunan 69 yaşındaki adamın ölümü normal değerlendirildi - Son Dakika
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