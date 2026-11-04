Eskişehir Tepebaşı\'nda sağanak su baskınına yol açtı, otomobil sular altında kaldı

Eskişehir'de etkili olan sağanak Tepebaşı ilçesinde su baskınlarına neden olurken, ekipler su tahliye çalışması başlattı.

Eskişehir'de öğleden sonra ani bir şekilde bastıran şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, Tepebaşı ilçesinde taşkınlara ve su baskınlarına neden oldu. Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak üzerinde yoğunlaşan yağmur suları, kısa sürede cadde ve sokakları tamamen kapladı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte yayalar kaldırımlarda yürümekte ve karşıdan karşıya geçmekte büyük güçlük yaşadı. Bölgedeki bazı binaların alt katlarında ve bahçelerinde su birikintileri oluştu.

Öte yandan, Ülkümen Sokak'ta bulunan müstakil bir evin garajını su basması sonucu, park halinde bulunan bir otomobil tamamen sular altında kaldı. Araç sahibi ve mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda belediye ve ilgili kurumlara ait vidanjör sevk edildi. Ekiplerin tıkanan mazgalları açmak ve su basan alanları tahliye etmek için başlattığı çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.