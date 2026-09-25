Eskişehir Tepebaşı'nda yataktan düşen 80 yaşındaki adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda yataktan düşen 80 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

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Eskişehir Tepebaşı\'nda yataktan düşen 80 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki evinde yataktan düşerek yaralanan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Belediye tabibinin incelemesinde 80 yaşındaki adamın ölümünün doğal sebeplerden olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Eskişehir'de evinde yataktan düşerek yaralanan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Derman Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Z. (80) evinde yataktan düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi tarafından yapılan incelemeye göre yaşlı adamın ölümünün doğal sebeplerden olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA
EskişehirTepebaşı3. SayfaGüncelFatihYaşamOlaySon Dakika

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