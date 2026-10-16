Eskişehir tramvayında kızı hasta diyerek para toplayan şahsa zabıta ceza kesti

Eskişehir'de "Kızım hastanede tedavi görüyor" diye yalan söyleyerek tramvaydaki vatandaşlardan para toplayan ve çocuğu olmadığı belirlenen şahıs zabıta ekiplerince yakalandı.

Olay, Eskişehir'de sefer yapan bir tramvayda meydana geldi. Elindeki telefondan küçük bir kızın fotoğrafını gösteren adam, çocuğunun hastanede tedavi gördüğünü ifade ederek vatandaşlardan para talep etti. Durumun fark edilmesi üzerine Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerce yakalanan şahsın Kastamonu'dan Eskişehir'e geldiği, bekar ve çocuğunun olmadığı tespit edildi. Şahsın üzerinden ele geçirilen para kamuya aktarılırken, hakkında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.