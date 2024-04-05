Eskişehir Valiliği Okul Çevrelerinde Yapılan Çalışmaları Açıkladı

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Eskişehir Valiliği 1 ile 31 Mart tarihleri arasına kent genelinde okul çevrelerinde yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirdi.

Eskişehir Valiliği kentte bulunan çocukların huzur ve güven ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri, bağımlılık yapan maddelerin zararlarından korunabilmeleri bölücü-yıkıcı örgütlerin okullar etrafında öğrencilerimizi etkileyecek zararlı girişimlerde bulunmalarının önüne geçilmesi ve ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilmelerini temin etmek maksadıyla Valiliğimizce 2023/1 sayılı Genel Emir yayımladı. Bu kapsamda il genelinde 1 ile 31 Mart tarihleri arasında kolluk güçleri, büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde; tespit edilen yabancı ya da ilgisiz şahıslar okul çevrelerinden uzaklaştırılırken, kendilerine yazılı ihtarda bulunularak eylemlerinin tekrarı halinde yasal işlem yapılacağı hususu tebliğ edildi. Okul çevrelerinde yapılan trafik denetimlerinde, trafik kurallarına uymayan 18 sürücüye cezai işlem yapıldı. Okul çevrelerinde bulunan ve öğrenciler için tehlike arz eden 2 metruk bina ile ilgili güvenlik tedbiri alındı, 8 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. 420 öğrenciye bağımlılıkla mücadele ile kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ve siber güvenlik konularında eğitimler seminerler verildi. - ESKİŞEHİR