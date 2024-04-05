Eskişehir Valiliği 1 ile 31 Mart tarihleri arasına kent genelinde okul çevrelerinde yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirdi.
Eskişehir Valiliği kentte bulunan çocukların huzur ve güven ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri, bağımlılık yapan maddelerin zararlarından korunabilmeleri bölücü-yıkıcı örgütlerin okullar etrafında öğrencilerimizi etkileyecek zararlı girişimlerde bulunmalarının önüne geçilmesi ve ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilmelerini temin etmek maksadıyla Valiliğimizce 2023/1 sayılı Genel Emir yayımladı. Bu kapsamda il genelinde 1 ile 31 Mart tarihleri arasında kolluk güçleri, büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde; tespit edilen yabancı ya da ilgisiz şahıslar okul çevrelerinden uzaklaştırılırken, kendilerine yazılı ihtarda bulunularak eylemlerinin tekrarı halinde yasal işlem yapılacağı hususu tebliğ edildi. Okul çevrelerinde yapılan trafik denetimlerinde, trafik kurallarına uymayan 18 sürücüye cezai işlem yapıldı. Okul çevrelerinde bulunan ve öğrenciler için tehlike arz eden 2 metruk bina ile ilgili güvenlik tedbiri alındı, 8 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. 420 öğrenciye bağımlılıkla mücadele ile kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ve siber güvenlik konularında eğitimler seminerler verildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir Valiliği Okul Çevrelerinde Yapılan Çalışmaları Açıkladı - Son Dakika
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda 146 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, tabanca, tabanca fişeği ve para ele geçirildi. 4 şüpheli uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.
ABD'nin Florida eyaletinde bir vincin bir aracın üstüne düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Fort Lauderdale kentinde inşaat halindeki bir binada yürütülen çalışmalarda kullanılan çelik vincin bir kısmı, yolda geçmekte olan aracın üzerine düştü. Olayda vincin üzerine düştüğü aracın da ön kısmı hasar gördü. Yetkililer, vincin parçasının neden düştüğünü bilmediklerini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ta yokuşta kalan cam yüklü kamyon, vinçle kurtarılma çalışmaları sırasında dengesini kaybederek yola devrildi. Kamyonun devrilmesiyle tonlarca cam yola saçılırken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da arızalanan bir motosiklet, üzerinde sürücüsü bulunan başka bir motosiklet ile taşındı. Olay, Kültür Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi.
Aksaray'da silah kaçakçılığı ve ticareti yapan bir şahsa yönelik operasyon düzenleyen jandarma, ruhsatsız tüfek ve tabancalarla bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 52 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Zonguldak'ta jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Merkez İlçe ve Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı ve operasyonlarda metamfetamin, esrar, bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Alaplı ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda ise birçok uyuşturucu madde, kaçak alkollü içki, cinsel güç artırıcı haplar, sahte para ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli sürücü ise polis ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa'da yaşayan bir aile, 17 yaşındaki zihinsel engelli kızları İlayda'nın 1 gündür kayıp olduğunu bildirdi. İlayda'nın spor çıkışı eve dönmediği ve telefonunun kapalı olduğu belirtildi. Aile, kızlarının bulunmasını istiyor ve polis ekipleri olayı araştırıyor.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımıyla Ankara Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde 120 kişinin GBT kontrolü yapılırken, 75 araç sürücüsünün de alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 1 araç sürücüsüne evrak eksikliğinden işlem yapıldı.
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