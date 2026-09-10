Eskişehir yolunda kontrolden çıkan otomobil yan yattı, 1 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir yolunda kontrolden çıkan otomobil yan yattı, 1 kişi hafif yaralandı

Eskişehir yolunda kontrolden çıkan otomobil yan yattı, 1 kişi hafif yaralandı
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Ankara istikametinden Eskişehir istikametine seyreden bir otomobilin Sivrihisar yakınlarında kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı. Otomobilde yolcu olarak bulunan yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara istikametinden Eskişehir istikametine seyreden bir otomobilin Sivrihisar yakınlarında kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Ankara-Eskişehir kara yolu Sivrihisar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.E. (42) idaresindeki 33 AZY 699 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda yalpalayarak kenara savrulan araç yan yattı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.. (24) isimli kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Sivrihisar, Eskişehir, 3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir yolunda kontrolden çıkan otomobil yan yattı, 1 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir yolunda kontrolden çıkan otomobil yan yattı, 1 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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