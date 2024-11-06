Eşme'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Uşak'ın Eşme ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Eşme-Uşak karayolu Elvanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Ayan (48) idaresindeki 64 KA 704 plakalı panelvan araç direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince araç sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan Ş.A. (50) Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Uğur Ayan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayati kaybetti.

Öte yandan, Ş.A.'nın ise hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. - UŞAK